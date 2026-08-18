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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dhekelia, Cypr

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domy
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22 obiekty total found
Willa w Minden, Cypr
Willa
Minden, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Pięciopokojowy dom położony na dużym 880 m ² działki, idealnie położony obok hotelu Mariandy…
$1,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Minden, Cypr
Bungalow
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
4- Sypialnia Bungalow w kompleksie Gated - Larnaca Bay, Dhekelia Area Przestronne 4-pokojow…
$1,28M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesny dom na sprzedaż w Dekeleia, Larnaca, zaledwie 350m od plaży. Tylko 5 minut jazdy …
$702,377
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 5 pokojów w Minden, Cypr
Dom 5 pokojów
Minden, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
Ten piękny dom położony jest nie więcej niż 5 minut jazdy od centrum Larnaca, w utrwalonej d…
$1,11M
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Dom 4 pokoi w Minden, Cypr
Dom 4 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Nowa willa ukończyła rok 2023 z gotowym aktem własności. Zaledwie 350 metrów od plaży Dekele…
$808,618
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Bungalow w Minden, Cypr
Bungalow
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
4- Sypialnia Bungalow w kompleksie Gated - Larnaca Bay, Dhekelia Area Przestronne 4-pokojow…
$905,193
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Minden, Cypr
Dom 4 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Ultraluksusowe wille na plaży nazwane drogocennymi i rzadkimi klejnotami. Każda willa jest n…
$3,47M
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Dom 4 pokoi w Minden, Cypr
Dom 4 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Willa Deluxe 4-pokojowe w dzielnicy Dhekelia, Larnaca z odległości spaceru od plaży. Zaledwi…
$1,56M
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Dom 5 pokojów w Minden, Cypr
Dom 5 pokojów
Minden, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 239 m²
Nowy projekt 8 high-end willi z charakterystycznym projektem architektonicznym i materiałów …
$1,44M
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Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesne siedlisko oferujące przestronne życie przy plaży. Położony w samym sercu plaży Dh…
$306,921
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Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Położony zaledwie 450 metrów od plaży Dekeleia, ten dom został prawie całkowicie odnowiony z…
$365,944
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Dom 4 pokoi w Minden, Cypr
Dom 4 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Willa Deluxe 4-pokojowe w dzielnicy Dhekelia, Larnaca z odległości spaceru od plaży. Zaledwi…
$1,44M
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Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Ultraluksusowe wille na plaży nazwane drogocennymi i rzadkimi klejnotami. Każda willa jest n…
$2,54M
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Dom 6 pokojów w Minden, Cypr
Dom 6 pokojów
Minden, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Ten przestronny dwupiętrowy dom znajduje się w Dhekelia drogi w Larnaca w obszarze, który ob…
$1,48M
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Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny dom położony na drodze Dekelia, w odległości spaceru od jednej z wielu plaż Blue …
$696,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Minden, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/3
Pierwsze piętro dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż przy drodze Dekeleia, Larnaca. Położony w…
$325,849
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 800 m²
3-Sypialnia Villa Tylko 300 Metrów od plaży - Dhekelia, Larnaca Elegancka willa z trzema sy…
$1,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny dom położony na drodze Dekelia, w odległości spaceru od jednej z wielu plaż Blue …
$691,752
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Dom 3 pokoi w Minden, Cypr
Dom 3 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesne siedlisko oferujące przestronne życie przy plaży. Położony w samym sercu plaży Dh…
$342,335
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Dom 4 pokoi w Minden, Cypr
Dom 4 pokoi
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Ta piękna willa znajduje się w utrwalonym obszarze rezydencji, Dhekelia Obszar turystyczny 3…
$625,646
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Willa 5 pokojów w Minden, Cypr
Willa 5 pokojów
Minden, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom poza planem z 5 sypialniami, położony 200 metrów od morza, w okolicy Dhekeli…
$742,777
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Mieszkanie 2 pokoi w Minden, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Minden, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 3
Furnished apartments in a residence with swimming pools, Larnaca, Cyprus We offer sea view …
$526,882
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Parametry nieruchomości w Dhekelia, Cypr

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