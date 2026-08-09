Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Akama
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Demos Akama, Cypr

;
Koinoteta Kissonergas
3
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/2
Studio Apartment Położony wzdłuż malowniczej linii brzegowej Kissonerga, Pafos. Resort to e…
$224,862
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1
Jaquozzi Suite Apartament Położony wzdłuż malowniczej linii brzegowej Kissonerga, Pafos. Re…
$340,175
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/2
Studio Apartment Położony wzdłuż malowniczej linii brzegowej Kissonerga, Pafos. Resort to e…
$219,096
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Demos Akama, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się