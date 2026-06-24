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Bliźniaki z ogrodem na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż: Imponujący nowoczesny duplex obecnie w budowie w południowo-po obszarze Agios A…
$1,57M
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Bliźniak 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż: Imponujący nowoczesny duplex obecnie w budowie w południowo-po obszarze Agios A…
$1,57M
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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Tanie
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