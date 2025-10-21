Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dali
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Dali, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Dali, Cypr
Willa
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dali, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się