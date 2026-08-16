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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Chloraka, Cypr

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2 pokojowe
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32 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż: pięknie odrestaurowana willa w południowej części miejscowości Chlorakas. Ten n…
$580,153
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Mieszkanie w Chloraka, Cypr
Mieszkanie
Chloraka, Cypr
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w Choraka, Pafos. Wspaniały kawałek ziemi w doskonałej…
$9,22M
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$241,988
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$241,988
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Witaj w swoim przyszłym domu w Chlorakas! Ten apartament off- plan oferuje przestronną wewnę…
$253,511
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie w pożądanym obszarze Chlorakas. Wewnętrzna…
$536,820
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią jest teraz dostępny na sprzedaż, oferując wyjątk…
$253,511
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Odkryj swój przyszły dom w tym eleganckim apartamencie off- plan na sprzedaż w uroczej okoli…
$265,034
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający off- plan Apartament położony w uroczej okolicy Chlorakas. Ta…
$499,431
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$253,511
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający off- plan Apartament położony w uroczej okolicy Chlorakas. Ta…
$368,743
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa jest gotowa na klucz i oferuje 160 m ² komfortowej przestrz…
$986,261
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż: Ten apartament off- plan w pięknej okolicy Chlorakas oferuje doskonałą okazję d…
$241,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa jest gotowa na klucz i oferuje 160 m ² komfortowej przestrz…
$979,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament off- plan w pożądanym obszarze chlorakas. Ta przestro…
$357,220
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią jest teraz dostępny na sprzedaż, oferując wyjątk…
$253,511
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Mieszkanie w Chloraka, Cypr
Mieszkanie
Chloraka, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Prezentując wyjątkową okazję inwestycyjną w malowniczej nadmorskiej miejscowości Chloraka, z…
$1,73M
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$253,511
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Witaj w swoim przyszłym domu w Chlorakas! Ten apartament off- plan oferuje przestronną wewnę…
$253,511
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament off- plan w pożądanym obszarze chlorakas. Ta przestro…
$357,220
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Mieszkanie 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament w budowie w pożądanym obszarze Chlorakas. Wewnętrzna…
$535,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający off- plan Apartament położony w uroczej okolicy Chlorakas. Ta…
$368,743
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Odkryj swój przyszły dom w tym eleganckim apartamencie off- plan na sprzedaż w uroczej okoli…
$265,034
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający off- plan Apartament położony w uroczej okolicy Chlorakas. Ta…
$499,431
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż: Ten apartament off- plan w pięknej okolicy Chlorakas oferuje doskonałą okazję d…
$241,988
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Mieszkanie 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villa with picturesque views near the beach and the center of Paphos, Chloraka, C…
$451,019
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Mieszkanie 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Gated residence at 100 meters from the sea, Chloraka, Cyprus We offer spacious villas with …
$1,93M
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Mieszkanie 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Unique residence at 200 meters from the sea, Chloraka, Cyprus We offer modern villas with a…
$642,678
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Mieszkanie 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 377 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe wille na plaży z basenami i ogrodami, Chloraka, Cypr Oferujemy wille z panoramicz…
$1,49M
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Mieszkanie 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks umeblowanych willi blisko wybrzeża, Chloraka, Cypr Oferujemy umeblowane wille…
$728,199
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