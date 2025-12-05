Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Arsos Lemesou
  2. Cypr
  3. Arsos Lemesou
  Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arsos Lemesou, Cypr

mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie w Arsos, Cypr
Mieszkanie
Arsos, Cypr
Nicea 10965mkw obszarze strefy chronionej w Arsos lemesou w Limassol. Nieruchomość jest w po…
$43,788
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Arsos, Cypr
Mieszkanie
Arsos, Cypr
Grunty położone są w miejscowości Arsos, bez elektryczności i bez wody, nadające się do celó…
$57,616
Mieszkanie w Arsos, Cypr
Mieszkanie
Arsos, Cypr
Dostępne 19170m ² gruntów rolnych w miejscowości Arsos w Limassol, z niesamowitymi widokami …
$69,139
AdriastarAdriastar
Mieszkanie w Arsos, Cypr
Mieszkanie
Arsos, Cypr
Nice 24390m kw. leśna ziemia w strefie chronionej z niesamowitym widokiem panoramicznym w mi…
$73,749
Parametry nieruchomości w Arsos Lemesou, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
