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Długoterminowy wynajem will z widokiem na morze w Armou, Cypr

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Armou, Cypr
Willa 4 pokoi
Armou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami, położona w spokojnej okolicy Armou, oferuje d…
$1,820
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Armou, Cypr

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