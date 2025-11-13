Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Armou, Cypr

4 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Armou, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Armou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Armou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Armou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Armou, Cypr
Mieszkanie
Armou, Cypr
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Parametry nieruchomości w Armou, Cypr

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
