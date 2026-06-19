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Długoterminowy wynajem domy z widokiem na morze w Anarita, Cypr

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Anarita, Cypr
Dom 3 pokoi
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Dostępny do wynajęcia jest klucz gotowy, półautomatyczny dom w spokojnej miejscowości Anarit…
$1,504
za miesiąc
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Anarita, Cypr
Dom 3 pokoi
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Dostępny do wynajęcia jest klucz gotowy, półautomatyczny dom w spokojnej miejscowości Anarit…
$1,504
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
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Realting.com
Udać się