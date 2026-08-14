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Wille na sprzedaż w Alassa, Cypr

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1 obiekt total found
Willa w Alassa, Cypr
Willa
Alassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowa willa z 4 sypialniami z prywatnym basenem na 850 m ² działki w Alassa, Limassol. …
$599,972
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Alassa, Cypr

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