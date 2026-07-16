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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Alassa, Cypr

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Alassa, Cypr
Dom 4 pokoi
Alassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 337 m²
* * Grasp ta wyjątkowa okazja do nabycia dwupoziomowego domu z 4 + 1 sypialniami i wspaniały…
$457,332
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Parametry nieruchomości w Alassa, Cypr

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