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Wynajem długoterminowy magazynów w Agios Ioannis, Cypr

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1 obiekt total found
Magazyn 460 m² w Agios Ioannis, Cypr
Magazyn 460 m²
Agios Ioannis, Cypr
Powierzchnia 460 m²
Nieruchomość komercyjna do wynajęcia o łącznej powierzchni 460 m kw., znajduje się w atrakcy…
$6,358
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
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