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Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Agios Georgios, Cypr

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 230 m² w Agios Georgios, Cypr
Pomieszczenie biurowe 230 m²
Agios Georgios, Cypr
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1
To jasne i przestronne biuro na pierwszym piętrze znajduje się w bardzo korzystnej okolicy A…
$5,677
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Agios Georgios, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Georgios, Cypr
Piętro 4
Biuro do wynajęcia - ABC Building, 4 piętro Elegancki, jasne biuro 88 m ² plus 33 m ² przesz…
$2,323
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Realting.com
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