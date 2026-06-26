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Domy z ogrodem na sprzedaż w Agios Georgios Lemesou, Cypr

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wille
7
1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Agios Georgios, Cypr
Dom 2 pokoi
Agios Georgios, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Odkryj współczesną wioskę mieszkającą z tym pięknie zaprojektowanym, półoddzielnym domem poł…
$378,260
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Parametry nieruchomości w Agios Georgios Lemesou, Cypr

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