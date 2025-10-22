Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Agia Marinouda
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Agia Marinouda, Cypr

2 obiekty total found
Penthouse w Agia Marinouda, Cypr
Penthouse
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
This stunning penthouse offers luxurious living in a prime location, featuring an elevator, …
$337,241
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Penthouse w Agia Marinouda, Cypr
Penthouse
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/3
$326,574
Parametry nieruchomości w Agia Marinouda, Cypr

