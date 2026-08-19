Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Balchik
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Balchik, Bułgaria

;
hotele
7
9 obiektów total found
Hotel 89 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 89 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$136,579
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 98 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 98 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$127,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 100 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 100 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$155,098
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 109 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 109 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$166,109
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 101 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 101 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$154,028
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 84 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 84 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$154,028
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Obrochishte, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Obrochishte, Bułgaria
Powierzchnia 3 000 m²
dowód tożsamości 33876218 Cena: 72,300 euroLokalizacja: wieś Obroszura, powszechnie. Balchik…
$68,259
Zostaw prośbę
Hotel 2 564 m² w Rogachevo, Bułgaria
Hotel 2 564 m²
Rogachevo, Bułgaria
Powierzchnia 2 564 m²
Piętro 2/2
PANORAMA BULTRAK Hotel kompleks jest oferowany na sprzedaż - przytulny róg u podnóża gór, do…
$2,62M
Zostaw prośbę
Nowoczesny kompleks hotelowy w Bułgarii nad Morzem Czarnym na sprzedaż! w Obrochishte, Bułgaria
Nowoczesny kompleks hotelowy w Bułgarii nad Morzem Czarnym na sprzedaż!
Obrochishte, Bułgaria
Pokoje 326
Powierzchnia 25 000 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesny kompleks hotelowy w Bułgarii nad Morzem Czarnym na sprzedaż! Na sprzedaż nowoc…
$10,60M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się