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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dobrich, Bułgaria

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Bałczik
6
13 obiektów total found
Hotel 100 m² w Kavarna, Bułgaria
Hotel 100 m²
Kavarna, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to małe nadmorskie miasteczko na północnym wybrzeżu Bułgarii, położ…
$157,251
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 101 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 101 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$154,028
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 75 m² w Izvorovo, Bułgaria
Hotel 75 m²
Izvorovo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu zapraszający dom jednorodzinny w uroczej miejscowości…
$35,053
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Obrochishte, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Obrochishte, Bułgaria
Powierzchnia 3 000 m²
dowód tożsamości 33876218 Cena: 72,300 euroLokalizacja: wieś Obroszura, powszechnie. Balchik…
$68,259
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Hotel 89 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 89 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$134,714
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 300 m² w Generał Toszewo, Bułgaria
Hotel 300 m²
Generał Toszewo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny wielopiętrowy dom w mieście General Toshevo, Dobrich …
$131,529
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 98 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 98 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$126,152
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 2 564 m² w Rogachevo, Bułgaria
Hotel 2 564 m²
Rogachevo, Bułgaria
Powierzchnia 2 564 m²
Piętro 2/2
PANORAMA BULTRAK Hotel kompleks jest oferowany na sprzedaż - przytulny róg u podnóża gór, do…
$2,62M
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Hotel 109 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 109 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$166,109
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 100 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 100 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$152,980
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 84 m² w Bałczik, Bułgaria
Hotel 84 m²
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Opis przedmiotu: Kavarna to przytulny kurort nad morzem na północnym wybrzeżu Morza Czarnego…
$154,028
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nowoczesny kompleks hotelowy w Bułgarii nad Morzem Czarnym na sprzedaż! w Obrochishte, Bułgaria
Nowoczesny kompleks hotelowy w Bułgarii nad Morzem Czarnym na sprzedaż!
Obrochishte, Bułgaria
Pokoje 326
Powierzchnia 25 000 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesny kompleks hotelowy w Bułgarii nad Morzem Czarnym na sprzedaż! Na sprzedaż nowoc…
$10,60M
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Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria w Kavarna, Bułgaria
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria
Kavarna, Bułgaria
Pokoje 19
Powierzchnia 2 600 m²
Bestay Property presents for sale an exquisite Mansion-Hotel on the seaside of Bulgaria nort…
$4,28M
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Typy nieruchomości w Dobrich.

hotele
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