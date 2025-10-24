  1. Realting.com
Kompleks turystyczny Tourist complex "Voloso"

Opsauski sielski Saviet, Białoruś
$1,10M
24.10.2025
$1,10M
12.09.2024
$1,39M
2.09.2024
$1,10M
19.08.2024
$1,39M
27.05.2024
$1,74M
20.05.2024
$1,98M
12.08.2022
$2,44M
ID: 469
Data aktualizacji: 24.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Białoruś
  • Region / Państwo
    Obwód witebski
  • Okolica
    rejon brasławski
  • Miasto
    Opsauski sielski Saviet

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Obiecujący kompleks turystyczny jest na sprzedaż nad brzegiem jeziora Voloso.

Jezioro Wołoskie jest najczystszym jeziorem, perłą systemu wodnego Parku Narodowego Jezior Brasławskich ( Białoruś ).

Jezioro znajduje się 11 km na północny wschód od miasta Braslav i należy do dorzecza rzeki Druika. Powierzchnia wody wynosi 4,21 km2, a maksymalna głębokość wynosi 29,3 m. Woda w jeziorze jest czysta i przezroczysta przez cały rok.

Jezioro jest również znane jako siedlisko skorupiaków reliktowych, które przetrwały w tym zbiorniku po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej. Istnieją również rzadkie gatunki ryb, w tym węgorz i biała ryba.

Jezioro Voloso jest otoczone ze wszystkich stron lasem, co nadaje mu malowniczy wygląd.

To rzadka oferta dla inwestorów w branży turystycznej!

Kompleks turystyczny obejmuje:

5 dwupiętrowych domów wakacyjnych o powierzchni 180 m / m ² każdy.
Kompleks kąpielowy o powierzchni 160 m / m ².
Restauracja 300m / q.
Punkt bezpieczeństwa 15 m / sq.
Działka o powierzchni 1 ha
Budynki kompleksu turystycznego są obecnie gotowe w różnym stopniu: restauracja jest gotowa w 25%, sauna w 50% gotowa, a domki w 70% gotowe.

Perspektywy lokalizacji kompleksu turystycznego:

Kompleks „Voloso” znajduje się kilka dziesięciu metrów od wybrzeża jeziora. W okolicy - tylko piękne łąki, pola i lasy. Droga do Brasława jest oddalona o około kilometr.

Kompleks znajduje się w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ znajduje się w popularnym regionie turystycznym o dużym potencjale w granicach trzech krajów - Litwy, Łotwy i Białorusi.

Rozwój białoruskiej infrastruktury turystycznej przyczynia się do wzrostu turystów & # 39; Zainteresowanie regionem Brasława, głównie ze względu na uzdrowiska, wiele nowych domostw dla prywatnego relaksu i słynny festiwal muzyczny Viva Braslav.

W przyszłości będą prowadzone prace nad opracowaniem europejskich programów rozwoju turystyki na Litwie, Łotwie i Białorusi w tej dziedzinie.

Kompleks Voloso jest idealny do prowadzenia i rozwoju działalności turystycznej w tym popularnym regionie.

Dodatkowo:

Właściciel opracował koncepcję budowy kąpieli błotnej i opracował grafikę do projektowania nadwozia i wnętrza.

Wokół kompleksu znajduje się przyjazna farma na powierzchni 56 hektarów ziemi. Właściciele gospodarstwa wspierają perspektywy rozwoju orientacji turystycznej terytorium i są gotowi dołączyć do projektu.
 

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące warunków sprzedaży i pożądanej wartości transakcji.

Lokalizacja na mapie

Opsauski sielski Saviet, Białoruś

Wideo recenzja kompleks turystyczny Tourist complex "Voloso"

Kompleks turystyczny Tourist complex "Voloso"
Opsauski sielski Saviet, Białoruś
$1,10M
