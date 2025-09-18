"Kompleks turystyczny „Wołosz” w powiecie brasławskim, obwód witebski, Republika Białorusi.
Głównym działaniem jest tworzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym: projektowanie, zamawianie, usługi dla gości, zarządzanie terytorium.
Kompleks turystyczny obejmuje:
- 5 dwukondygnacyjnych domków o powierzchni 180 mkw.
- kompleks kąpielowy - 160 mkw.
- restauracja 300 mkw.
- biuro bezpieczeństwa 15 mkw.
- powierzchnia 1 hektara
Kompleks turystyczny ma zostać zintegrowany z infrastrukturą turystyczną Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie”".
3 Faza rozwoju
Pojęcie rozwoju kompleksu można podzielić
trzy główne etapy
Budowa absolutnie nowego i nowoczesnego kompleksu hotelowego
Kompleks z 60 pokoi z restauracją, spa, siłownia, odkryty i kryty basen, jak również procedury medyczne i kosmetyczne, które będą mogły przyjmować gości przez cały rok.
Ustanowienie i rozwój gospodarki zależnej
Na sąsiednim terytorium 50 ha planowane jest stworzenie ogrodu orzechów laskowych, zorganizowanie hodowli szklarni i warsztatów do produkcji przysmaków mięsnych, aby zapewnić kompleks.