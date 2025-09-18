  1. Realting.com
База Волосо

Białoruś, Opsauski sielski Saviet
;
Company type
Company type
Deweloper
3 lata 1 miesiąc
Русский
voloso.by
O deweloperze

"Kompleks turystyczny „Wołosz” w powiecie brasławskim, obwód witebski, Republika Białorusi.
Głównym działaniem jest tworzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym: projektowanie, zamawianie, usługi dla gości, zarządzanie terytorium.
Kompleks turystyczny obejmuje:
- 5 dwukondygnacyjnych domków o powierzchni 180 mkw.
- kompleks kąpielowy - 160 mkw.
- restauracja 300 mkw.
- biuro bezpieczeństwa 15 mkw.
- powierzchnia 1 hektara
Kompleks turystyczny ma zostać zintegrowany z infrastrukturą turystyczną Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie”".

Usługi

3 Faza rozwoju

Pojęcie rozwoju kompleksu można podzielić
trzy główne etapy

  1. Zakończenie kompleksowej budowy i dobrobytu sąsiedniego terytorium

  2. Budowa absolutnie nowego i nowoczesnego kompleksu hotelowego

    Kompleks z 60 pokoi z restauracją, spa, siłownia, odkryty i kryty basen, jak również procedury medyczne i kosmetyczne, które będą mogły przyjmować gości przez cały rok.

  3. Ustanowienie i rozwój gospodarki zależnej

    Na sąsiednim terytorium 50 ha planowane jest stworzenie ogrodu orzechów laskowych, zorganizowanie hodowli szklarni i warsztatów do produkcji przysmaków mięsnych, aby zapewnić kompleks.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 23:40
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Aleksandr
Aleksandr
1 obiekt
