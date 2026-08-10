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Domy na sprzedaż w Obwód Wlora, Albania

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Saranda
5
Orikum
22
Wlora
108
Himare
44
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213 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Szeregowiec 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży, nieruchomość inwestycyj…
$322,878
VAT
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Albania Property Group
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$249,670
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International real estate agency Habita
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Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Albania Property Group
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Panaje, Albania
Dom 3 pokoi
Panaje, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Prywatny dom na sprzedaż w Panaja, VLora.💰 Cena: 45,000 EURO / RAZEM📐 Szczegóły dotyczące …
$51,775
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DES Real Estate
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
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International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$343
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International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Cuke, Albania
Willa 5 pokojów
Cuke, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w małej miejscowości turystycznej w Saranda, AlbaniaVilla jest w pierwszej…
$1,02M
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Dom 4 pokoi w Tragjas, Albania
Dom 4 pokoi
Tragjas, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom dwupiętrowy na sprzedaż w Tragjas Vlora, Albania. Położony w południowej części…
$351,349
VAT
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Albania Property Group
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Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Luksusowy apartament typu duplex z basenem na sprzedaż w Radhime Vlora w Albanii. Doświadcz …
$247,890
VAT
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Albania Property Group
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Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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DES Real Estate
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,505
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom 3 pokoi w Drimadhe, Albania
Dom 3 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
W jednym z najbardziej wysublimowanych miejsc Riwiery Albańskiej, luksusowa willa jest ofero…
$1,98M
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AFS Real Estate Management
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$85,323
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International real estate agency Habita
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Doświadcz uroku luksusu mieszkającego w Vlora, w Albanii, w tej oszałamiającej trzypiętrowej…
$2,904
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 500 m²
Private villa in the hills for sale. It is located in a very quiet area of Vlora and close t…
$576,571
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Dom 3 pokoi w Kote, Albania
Dom 3 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
🔑🏘 DLA SPRZEDAŻY PRYWATNEJ DOMOWY + LAND W KOTECU, VLORA.💸 Cena: 65 000 euro / ogółem📍 Lokal…
$75,105
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DES Real Estate
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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DES Real Estate
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Willa 3 pokoi w Palase, Albania
Willa 3 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Villa for Sale ,Green Coast 1 Beautiful villa for sale in Green Coast 1, located on the t…
$1,65M
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Al Imobiliare
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Dom 5 pokojów w Armen, Albania
Dom 5 pokojów
Armen, Albania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
2 zmartwienia w Armenach, VLORA.Cena: 85000 EuroAmen Road LocationInterfejs Trualli: 900 m2 …
$99,206
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DES Real Estate
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlorë, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$461,330
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NEXT REAL ESTATE
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Dom 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 134 m²
✅ Cena: 220.000 Euro✅ Lokalizacja: "Hajro Cakerri" Sąsiedztwo, Vlore✅ Powierzchnia gruntów: …
$259,158
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NEXT REAL ESTATE
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Dom 4 pokoi w Drimadhe, Albania
Dom 4 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa jest 150 m2 zbudowany i 215.2 m2 ziemi i jest zorganizowany z trzema sypialniami z 9 ł…
$1,74M
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AFS Real Estate Management
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Dom w Novosele, Albania
Dom
Novosele, Albania
Powierzchnia 344 m²
Marzenie o przestronnym domu dla dużej rodziny lub dochodowej inwestycji? Przedstawiamy Pańs…
$353,821
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Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
$325,211
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Lukove, Albania
Willa 4 pokoi
Lukove, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
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Investment Realty Group
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY PRYWATNY DOM DLA SPRZEDAŻY W NONIE-PUBLICZNEJ SZKOLE "XHYHERI", VLORA💰 Cena: 190…
$221,777
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DES Real Estate
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Szeregowiec w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec
Bashkia Vlore, Albania
Doświadcz najlepszych Vlorë mieszka w tym pięknym 2 + 1 mieszkaniu, doskonale położony w sam…
$174,220
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International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Qeparo i Siperm, Albania
Willa 5 pokojów
Qeparo i Siperm, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
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Investment Realty Group
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 547 m²
Ta 4-piętrowa willa oferuje łącznie 547 m ² powierzchni mieszkalnej na 300 m ² powierzchni. …
$588,522
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Typy nieruchomości w Obwód Wlora.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Obwód Wlora, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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