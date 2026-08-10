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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Obwód Wlora, Albania

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Saranda
89
Orikum
291
Wlora
675
Himare
250
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1 360 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/6
Luksusowy apartament na sprzedaż w Radhime, Vlora Albańska Riwiera - Nieruchomość inwestycyj…
$151,162
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/8
Na sprzedaż jasny i jasny apartament na pierwszej linii kurortu Vlora w Albanii.Format miesz…
$191,369
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Prywatny sprzedawca
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Szeregowiec 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Szeregowiec 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży, nieruchomość inwestycyj…
$322,878
VAT
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Albania Property Group
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/7
Nowoczesny apartament z widokiem na morze i 2 sypialniami na sprzedaż w Vlorze, Riwiera Alba…
$196,121
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/8
Nowoczesne studio na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - Nieruchomość inwestycyjna. Zapłać…
$80,913
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
🔑🏡 2 + 1 APARTAMENT NA RZECZ SPRZEDAŻY LUX, VLORA💶 Cena: 1500 EUR / m ²📐 Powierzchnia: 73 m …
$1,730
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DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dhermi, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/2
W Green Coast Village oferowany jest elegancki apartament 1 + 1, z funkcjonalną organizacją …
$554,931
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Oferujemy na sprzedaż 2 + 1 apartament w Lungomare, Vlore. Apartament znajduje się w rozwini…
$201,347
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Dhermi, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
W jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Dhërmi, w pobliżu Hotel Black Diamond, 1 + 1 a…
$224,358
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/8
Vlora Marina Apartament 2 + 1 na sprzedaż!Rozwój miejskiej mieszanki, w której znajdziesz ws…
$385,894
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Budynek znajduje się na Lungomare Boulevard o łącznej powierzchni 6,094.23m ², w tym 3 istni…
$325,591
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartament 3 + 1 o powierzchni 110m ² jest oferowany na sprzedaż, znajduje się w dzielnicy B…
$149,572
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$249,670
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/8
Vlora Marina Apartament 2 + 1 na sprzedaż!Rozwój miejskiej mieszanki, w której znajdziesz ws…
$345,577
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 8/11
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w historycznym centrum Wlory w Albanii. Położone w jednej…
$168,591
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/9
$86,692
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Lux-Albania Home
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/5
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Położony w idealnej lokalizacj…
$167,584
VAT
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Albania Property Group
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Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Radhime, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Ten elegancki 1 + 1 apartament znajduje się w miejscowości Tirana Resort w Radhimë o powierz…
$197,787
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Orikum, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 3
🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 + 2 W ORIKUM, VLORA 🌊💶 Cena: 15,500,000 Lak / Ogółem🛏️ Typologi…
$179,141
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DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Orikum, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 6
🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA 🌊💶 Cena: 95 000 EUR / Razem🛏️ Typologia: 1 + 1📐…
$109,657
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DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Drimadhe, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Doskonała okazja inwestycyjna w Dhërmi, jednym z najbardziej wysuniętych po Riwierze Albańsk…
$265,905
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/8
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Sarandë, ten pięknie umeblowany apartame…
$345,941
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/9
Nieruchomość w Albanii na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią w Lungomare Vlora. Idealnie poł…
$122,547
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
🔑🏡 2 + 1 APARTAMENT NA RZECZ SPRZEDAŻY LUX, VLORA💶 Cena: 1500 EUR / m ²📐 Powierzchnia: 71 m …
$1,730
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DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dhermi, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/4
Apartament 1 + 1 jest sprzedawany, umieszczony na + 3 piętrze, z bardzo obfitym gankiem i do…
Cena na zgłoszenie
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/10
Dwa apartamenty na sprzedaż w dzielnicy Lungomare Vlora, na południu Albanii – tuż nad Morze…
$265,823
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Dom 3 pokoi w Panaje, Albania
Dom 3 pokoi
Panaje, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Prywatny dom na sprzedaż w Panaja, VLora.💰 Cena: 45,000 EURO / RAZEM📐 Szczegóły dotyczące …
$51,775
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Agencja
DES Real Estate
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Na wyłączność nieruchomości w Rinia 04 Residence, Dhërmi, przeznaczone do oferowania wyrafin…
$601,176
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Typy nieruchomości w Obwód Wlora.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Obwód Wlora, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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