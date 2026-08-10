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Bliźniaki na sprzedaż w Obwód Wlora, Albania

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Orikum
12
Wlora
4
Himare
5
Bashkia Himare
5
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21 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Luksusowy apartament typu duplex z basenem na sprzedaż w Radhime Vlora w Albanii. Doświadcz …
$247,890
VAT
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Albania Property Group
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,505
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlorë, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$461,330
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Bliźniak 3 pokoi w Qeparo, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Qeparo, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$215,284
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$215,242
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusową nieruchomość nad morzem w Radhimë, Vlorë, gdzie …
$260,986
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 2 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlora, jeden z najbardzi…
$882,698
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Agencja
Future Home Invest
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Bliźniak 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Nowy bliźniak na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Położony w idealnej lokalizacji, w jednej z n…
$146,210
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Bliźniak 4 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$364,572
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,667
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$219,986
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 124 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$363,695
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 3 pokoi w Qeparo, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Qeparo, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
W sercu albańskiej Riwiery, wewnątrz nowoczesnej rezydencji "Stone Village" w Qeparo, ten el…
$388,737
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Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Odkryj spokój nad morzem w tym doskonałym nadmorskim kurorcie. Zanurz się w rytmicznej melod…
$336,797
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Palase, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,667
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlora, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$468,141
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$213,863
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 3 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 3 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlore, jeden z najbardzi…
$965,455
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Future Home Invest
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Bliźniak w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
✅ Cena sprzedaży: 95000 euro✅ Lokalizacja: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Całkowita powierz…
$107,740
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NEXT REAL ESTATE
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Parametry nieruchomości w Obwód Wlora, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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