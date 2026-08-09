Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Sarande, Albania

;
Saranda
91
100 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/8
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Sarandë, ten pięknie umeblowany apartame…
$345,941
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 5/8
Jeden apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Saranda.Ten 1-pokojowe mieszkanie, położo…
$240,167
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3/7
Odkryj ten piękny jednopokojowy apartament na sprzedaż w Saranda, doskonale położony zaledwi…
$199,184
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Saranda Elite's Realty Group
Języki komunikacji
English
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3/7
✅ Cena: 1550 Euro / M2✅ Lokalizacja: 5th Street, Sarande✅ Powierzchnia całkowita: 104.1m2✅ P…
$190,124
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/8
Mieszkanie w luksusowym kompleksie w pierwszej linii, Saranda.
$233,752
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 7/7
Apartment for sale in Saranda, positioned in an accessible and favorable area. - Area: 103 m…
$244,589
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa 5 pokojów w Cuke, Albania
Willa 5 pokojów
Cuke, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w małej miejscowości turystycznej w Saranda, AlbaniaVilla jest w pierwszej…
$1,02M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 5/8
Jeden apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Saranda.Ten 1-pokojowe mieszkanie, położo…
$264,469
VAT
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Cuke, Albania
Penthouse 2 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Piętro 5/5
Lokalizacja:Apartament znajduje się na ulicy Butrint, jednym z najbardziej ulubionych obszar…
$583,942
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Saranda, Albania
Penthouse 5 pokojów
Saranda, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 392 m²
Piętro 6/6
Sky Beachfront Penthouse w Sarandzie 124; 20 Podłogi nad poziomem morzaABOVE ALL ELSEStań na…
$867,759
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Saranda Elite's Realty Group
Języki komunikacji
English
Mieszkanie w Saranda, Albania
Mieszkanie
Saranda, Albania
Powierzchnia 90 m²
Piętro 7
Apartament znajduje się na 7 piętrze dobrze zarządzanego budynku w Saranda.Apartament ma pow…
$236,773
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
✅ Cena: 187,000 Euro✅ Lokalizacja: Behind Hotel "Butrinti", Sarande✅ Powierzchnia: 105.5m2✅ …
$215,763
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 5 pokojów w Saranda, Albania
Mieszkanie 5 pokojów
Saranda, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 4/4
Budynek z 3 apartamentami w Saranda, 200 m od morza o powierzchni 190 m2. Dwa apartamenty są…
$349,910
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Penthouse 2 pokoi w Saranda, Albania
Penthouse 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 6/6
Rezydencja Urban Verde Dostępnych jest 13 apartamentów, 2-pokojowych i 1-pokojowych! Położ…
$184,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 6/8
Jeden apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Saranda.Ten 1-pokojowe mieszkanie, położo…
$264,585
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2/7
Apartament Buze Detit Ne Sarande! Apartamenti ndodhet ne nje objekt te sapo perfunduar me p…
$291,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Kawalerka 2 pokoi w Gjashte, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/7
✅ Cena: 1600 euro / M2✅ Lokalizacja: 5th Street, Sarande✅ Powierzchnia całkowita: 44.4m2✅ Po…
$83,706
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 5/8
Jeden apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Saranda.Ten 1-pokojowe mieszkanie, położo…
$241,996
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 5/6
Dwie sypialnie Apartament na sprzedażLokalizacja:Apartament znajduje się w Skenderbeu ulicy …
$237,462
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/5
Okazion - Apartament 2 + 1 W Sarande!W jednym z najnowszych i najbardziej specjalnych projek…
$154,532
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Cuke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 4/5
Lokalizacja:Apartament znajduje się na ulicy Butrint, jednym z najbardziej ulubionych obszar…
$231,333
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Saranda, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Saranda, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 6
Modern Apartment for Sale - Excellent Investment Opportunity in Saranda A modern 48 m apart…
$120,729
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 6/8
Jeden apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Saranda.Ten 1-pokojowe mieszkanie, położo…
$161,186
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cuke, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 4/5
Lokalizacja:Apartament znajduje się na ulicy Butrint, jednym z najbardziej ulubionych obszar…
$500,373
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Gjashte, Albania
Mieszkanie
Gjashte, Albania
Powierzchnia 105 m²
W jednym z najczęściej odwiedzanych miast turystyki letniej, złota okazja do inwestowania w …
$215,638
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gjashte, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 5/7
✅ Cena: 1600 euro / M2✅ Lokalizacja: 5th Street, Sarande✅ Powierzchnia całkowita: 102.7m2✅ P…
$193,617
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Saranda, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Saranda, Albania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/6
Rzadki apartament na piętrze na sprzedaż w Saranda, położony w bardzo dogodnej okolicy Kobra…
$188,126
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Saranda Elite's Realty Group
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Saranda, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 5
Przestronne, jasne 2 + 1 apartament z widokiem na morze jest na sprzedaż w mieście Saranda. …
$213,448
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS | Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Ksamil, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Ksamil, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
1+1 apartment for sale in Ksamil Surface area 58.69m2 Organization: 1 living room, 1 bedroom…
$153,742
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Cuke, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2
✅ Cena: 2850 EUR / m2 (333,592 EUR)✅ Lokalizacja: Sarande, Vlore✅ Powierzchnia całkowita: 11…
$387,842
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram

Typy nieruchomości w Bashkia Sarande.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Bashkia Sarande, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się