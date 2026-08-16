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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Himare, Albania

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mieszkania
212
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44
256 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
🏡 1 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W NASZEJ REZYDENCJI "SUN PALACE".💰 Cena: 2,800 €/ m ²📐 DANE …
$3,231
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DES Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Himare, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Himare, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Apartament znajduje się w jednym z rezydencji Trend pod europejskich czarterów, na Green Coa…
$442,717
VAT
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Wave Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Himare, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Himare, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartament znajduje się w jednym z rezydencji Trend pod europejskich czarterów, na Green Coa…
$498,864
VAT
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Agencja
Wave Estates
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2
🏡 2 + 1 + 2 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W NAJLEPSZEJ DEZYDENCJI "SUN PALACE"💰 Cena: 2,800 €/ m ²…
$3,231
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Agencja
DES Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Dhermi, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/3
Nieruchomość z premium lokalizacji w Drimadhë, Dhërmi, zaledwie 80 metrów od morza, idealny …
$322,815
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Himare, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Apartament znajduje się w jednym z rezydencji Trend pod europejskich czarterów, na Green Coa…
$619,112
VAT
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Wave Estates
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TekceTekce
Dom w Vunoi, Albania
Dom
Vunoi, Albania
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Położony na białym brzegu Palasa, Green Coast jest zaprojektowany do naturalnego połączenia …
$330,593
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Odkryj esencję luksusowego życia w Dhërmi!Ten ekskluzywny ośrodek mieszkalny doskonale łączy…
$392,996
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Dhermi, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
Apartament typologii 2 + 1 + Miejsce parkingowe na sprzedaż w rezydencji "Green Coast". Powi…
$759,125
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Drimadhe, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
San Nicolas, Palasë, jest dziś jednym z pereł Riwiery, przyciągając turystów, inwestorów i w…
$310,917
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Himare, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2/2
In one of the main destinations of the Albanian Riviera, we offer for sale a super furnished…
$1,17M
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Drimadhe, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Drimadhe, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 4
Studio przy plaży na sprzedaż w Palase Vlora, na południu Albanii – w Sun Palase Luxury Resi…
$187,016
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Ten ekskluzywny ośrodek mieszkalny doskonale łączy tradycyjną albańską architekturę z nowocz…
$480,525
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Himare, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/5
Apartment 1+1 with veranda in Green Coast 2, Palasë (Dhërmi) Typology: 1 bedroom + living r…
$454,236
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Mieszkanie w Palase, Albania
Mieszkanie
Palase, Albania
Powierzchnia 60 m²
Apartament 1 + 1 z werandą i prywatnym wejściem w "Santorini 2 Residence", w Dhermi. Aparta…
$211,231
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Mieszkanie 2 pokoi w Himare, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Położony na białym brzegu Palasa, Green Coast jest zaprojektowany do naturalnego połączenia …
$446,221
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Położony na białym brzegu Palasa, Green Coast jest zaprojektowany do naturalnego połączenia …
$486,124
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Apartment 2+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$325,794
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Dhermi, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych rezydencji Riwiery Albańskiej, elegancki apartament 2 +…
$739,325
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2/3
In the most sought-after coastal complex Square Village 2, we offer for sale a 1+1 apartment…
$202,077
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/4
A new apartment under construction is offered for sale, Green Coast (Palasë) — typology 1+1,…
$502,121
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomość inwestycyjna w Albanii – nowe luksusowe apartamenty na sprzedaż w Palase, Vlora…
$277,326
VAT
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Albania Property Group
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Mieszkanie 1 pokój w Palase, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Palase, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
Apartment 1+1 in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complexes in the Dri…
$264,451
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Palase, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Gjilek, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Odkryj esencję luksusowego życia w Dhërmi!Ten ekskluzywny ośrodek mieszkalny doskonale łączy…
$435,920
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 3 pokoi w Drimadhe, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Nad krystalicznie czystymi wodami Morza Jońskiego, gdzie góry spotykają się z niekończącym s…
$386,600
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Dhermi, Albania
Willa 4 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 319 m²
W samym sercu wioski Folie Jala, jednego z najbardziej prestiżowych i wymagających kurortów …
$1,26M
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Palase, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Położony na białym brzegu Palasa, Green Coast jest zaprojektowany do naturalnego połączenia …
$438,371
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Palase, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Palase, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/4
Apartment 1+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$368,662
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