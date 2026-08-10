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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Selenice, Albania

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domy
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7 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Kote, Albania
Dom 3 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
🔑🏘 DLA SPRZEDAŻY PRYWATNEJ DOMOWY + LAND W KOTECU, VLORA.💸 Cena: 65 000 euro / ogółem📍 Lokal…
$75,105
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Agencja
DES Real Estate
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Dom 5 pokojów w Armen, Albania
Dom 5 pokojów
Armen, Albania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
2 zmartwienia w Armenach, VLORA.Cena: 85000 EuroAmen Road LocationInterfejs Trualli: 900 m2 …
$99,206
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Agencja
DES Real Estate
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Mieszkanie w Shkoze, Albania
Mieszkanie
Shkoze, Albania
Powierzchnia 54 m²
Piętro 5/8
Jeden plus jeden nad.Apartament 1 + 1 typologia jest sprzedawana w Shkoze w Forest Residence…
$91,506
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Agencja
Investment Realty Group
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TekceTekce
Mieszkanie w Shkoze, Albania
Mieszkanie
Shkoze, Albania
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/8
APARTAMENT 3 + 1 + 2 PÓŹNIEJ ZAGROŻENIE!Apartament 3 + 1 + 2 typologia jest sprzedawany w Sh…
$228,766
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom 3 pokoi w Kote, Albania
Dom 3 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Obiekt ma powierzchnię 350m ² i powierzchnię budynku 94m ². Dom zbudowany jest z funkcjonaln…
$76,338
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom 4 pokoi w Kote, Albania
Dom 4 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
🔑🏡 PRIVATE HOUSE + LAND DLA SPRZEDAŻY W KOTACH, VLORA💰 Cena: 75 000 euro / ogółem📍 Lokalizac…
$86,379
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Agencja
DES Real Estate
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Dom 4 pokoi w Selenice, Albania
Dom 4 pokoi
Selenice, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡🌄 PRIVATE HOUSE + LAND DLA SPRZEDAŻY W SELENICJACH💶 Cena: 80.000 euro / ogółem📍 Rozmieszcze…
$93,550
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Agencja
DES Real Estate
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Parametry nieruchomości w Bashkia Selenice, Albania

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