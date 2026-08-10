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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tirana, Albania

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mieszkania
427
domy
24
451 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5/6
2 + 1 Apartament na sprzedaż - Myslym Shyri 2 + 1 Apartament na sprzedaż na początku ulicy M…
$357,381
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Prywatny sprzedawca
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English
Mieszkanie 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/12
Oferujemy odpowiednie udogodnienia dla biura lub zamieszkania w centrum Tirana, w obszarze o…
$543,203
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
Sprzedajemy 1 + 1 apartament na Bardhok Biba Street, po Skender May Square.Apartament znajdu…
$249,967
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Agencja
Investment Realty Group
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TekceTekce
Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Indywidualne 3-piętrowe wille z obfitymi dziedzińcami w Tiranie na sprzedaż!Ten trzypiętro…
$1,04M
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/5
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Tirana, 1 + 1 apartament o powierzchni 51 m …
$143,990
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 8
$193,026
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 10/12
Oferuje się go na sprzedaż do 1 + 1 Apartament położony w pobliżu rezydencji Magnet, w ciche…
$155,829
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 13
Apartament jest 1 + 1 jednostka znajduje się w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym na dawny…
$155,112
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
• Sprzedają 2 + 1 mieszkania na 21 grudnia krucjaty na 5 piętrze istniejącego obiektu. • Apa…
$215,637
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 10/12
Oferuje się go na sprzedaż do 1 + 1 Apartament położony w pobliżu rezydencji Magnet, w ciche…
$150,057
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 8/9
Apartament 2 + 1 + 2 + Post Parking na sprzedaż, rezydencja Mara!Rezydencja Mary znajduje si…
$282,518
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 10/12
Oferowany jest na sprzedaż apartament 2 + 1 + 2, położony w pobliżu rezydencji Magnet, w cic…
$259,715
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Położony w jednym z najcichszych i najbardziej po południu obszarów Tirana, ta nowa rezydenc…
$134,882
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NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 5/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$164,224
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 9/27
Bazaar Gate is the newest project and the ideal residence to live in! Why? … This residence …
$556,731
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4/9
The apartment is located in the ring road area above the New Maternity Hospital! It is locat…
$157,236
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 5/9
The apartment is located in the area of the ring above the New Maternity! It is positioned o…
$164,224
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 21/35
Na sprzedaż znajduje się apartament 2 + 1 + 2, położony w prestiżowym kompleksie Hora Vertik…
$366,575
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/12
Apartament 2 + 1 + 2 na sprzedaż w "Garden Residence Turdiu"Apartament ma powierzchnię 91 m2…
$164,672
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/9
Apartament jest zorganizowany przez korytarz, który dzieli pomieszczenia, pokój dzienny ze w…
$172,622
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3/10
Apartament 1 + 1 w dzielnicy Dispanceria, jeden z najbardziej poszukiwanych obszarów Tirana,…
$169,859
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 8/9
Apartment 2+1+2 at Mara Residence in Don Bosco for sale! The Mara Residence is located on I…
$285,354
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/11
2+1+2 apartment for sale at Mei's Garden Residence, Aviation Field! The apartment has a reg…
$167,602
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 6/9
Information about the Apartment: • Built in 2024 • 6th technical floor • Gross Area: 97.1m2 …
$291,177
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie
Tirana Municipality, Albania
Liczba kondygnacji 25
Kompleks mieszkalny, usługowy i hotelowy "Glow Tower", składający się z 25 pięter powyżej i …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Lux-Albania Home
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
W jednym z najbardziej preferowanych i najdroższych obszarów Tirana, w Komuna e Parisit, 1 +…
$283,670
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 5/10
ASL 2 - Profarma SąsiedztwoOrientacja Wschodnia-ZachodniaPowierzchnia: 98 m ²Z certyfikatem …
$235,772
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/9
Apartamenti ndodhet ne zonen e unazes mbi Maternitetin e Ri! Pozicionohet ne katin e 5 dhe k…
$161,894
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 4/10
Apartament jest zorganizowany przez korytarz, który dzieli pokoje, pokój dzienny ze wspólną …
$373,237
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 10 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 10 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Tirana, Albania

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