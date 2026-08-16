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Kawalerki na sprzedaż w Himare, Albania

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4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Dhermi, Albania
Kawalerka 1 pokój
Dhermi, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
In one of the most unique complexes in the Drimadhes area, a studio apartment is offered for…
$150,921
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Gjilek, Albania
Kawalerka 1 pokój
Gjilek, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
🌊 APARTAMENTY SPRZEDAŻY W NASZEJ REZYDENCJI "IONIA REGINA" - PALA 🌊🌊 Regina Jonian jest nowo…
$3,254
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Agencja
DES Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Palase, Albania
Kawalerka 1 pokój
Palase, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
Nowe studio na sprzedaż w Palase Vlore, Dhermi Albania. - Luksusowa rezydencja z niezakłócon…
$161,720
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Jale, Albania
Kawalerka 1 pokój
Jale, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4/5
Studio na sprzedaż w Himare Vlora, Riwiera Albańska. Idealna lokalizacja, w jednym z najbard…
$195,074
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
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