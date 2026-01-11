Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Farke, Albania

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
✅ Cena: 55,800 euro✅ Rozmieszczenie: Rapo Hekali St., Tirana✅ Powierzchnia całkowita: 31m2✅ …
$57,948
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
✅ Cena: 55,800 euro✅ Rozmieszczenie: Rapo Hekali St., Tirana✅ Powierzchnia całkowita: 31m2✅ …
$57,948
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Farke, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się