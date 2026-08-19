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Kawalerki na sprzedaż w Lezhe Municipality, Albania

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4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/9
Nowoczesne Garsonie na sprzedaż w AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Podłoga 3 📐 Interfejs Neto: 4…
$95,146
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
New Residential Complex - Jakość można poczuć, lokalizacja, która wygrywa.W jednym z najbard…
$68,565
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Agencja
Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin 20 metrów od plaży. Położony w wyso…
$74,187
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin 80 metrów od plaży i w pobliżu hote…
$62,773
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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