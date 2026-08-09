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Kawalerki na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
42
Lezhe Municipality
4
Shengjin
4
Kawalerka Usuwać
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43 obiekty total found
Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 56 m²
Piętro 15/25
Studio z widokiem na morze na pierwszej linii w obszarze Shkëmbi i Kavajës!Jasny apartament …
$77,848
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$80,287
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Century 21 Eon
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 6
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Golem w budynku Colosseum, 200 metrów od morz…
$69,621
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 9
🏢 WYJĄTKOWE STUDIO NA SPRZEDAŻ W KAMELIA RESORT - SHKħMBI I KAVAJċċES 📍 Kamelia Resort – …
$115,192
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REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$107,603
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Century 21 Eon
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Kawalerka 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
New Residential Complex - Jakość można poczuć, lokalizacja, która wygrywa.W jednym z najbard…
$68,565
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2
Studio apartament jest na sprzedaż w Shkembi Kavaje, zaledwie 300 metrów od morza. Powierzch…
$58,208
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Plazh w kompleksie Rotondo. To jest 200 metró…
$87,883
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Na sprzedaż znajduje się studio apartament z balkonem w Plazh. Całkowita powierzchnia aparta…
$71,904
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/10
NA SPRZEDAŻ 1+1 STUDIO W KOMPLEKSIE EKA, PLAZH 📍KOMPLEKS EKA, PLAZH 📏 Powierzchnia uży…
$80,733
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/5
Apartament na sprzedaż - Shkëmbi i Kavajës, Durrës Apartament ten znajduje się na pierwszym…
$59,413
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Studio apartament jest na sprzedaż w Shkembi Kavaje, zaledwie 300 metrów od morza. Powierzch…
$57,067
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/6
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w dzielnicy Plyazh. Apartament ma 28 metrów kw…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Studio apartament w dzielnicy Plazh jest na sprzedaż. Jest dogodnie położony i ma wszystkie …
$54,784
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/10
BADANIE SPRZEDAŻY W SURES - ECO COMPLEX, OBSZAR BEACHDoskonała inwestycja i wynajem nad morz…
$75,725
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Grinchenko Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
🏡 #NaSprzedaż Studio z panoramicznymi oknami | 400 m od morza Na sprzedaż przytulne st…
$70,782
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Grinchenko Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/8
NA SPRZEDAŻ STUDIO, 30 M OD MORZA, SHKEMBI KAVAJES. 📍 PLAŻA, SHKEMBI KAVAJES, HOTEL MAJES…
$71,419
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 40 m²
🏢 Unikalne studio na sprzedaż w ośrodku Kamelia - SCAMBI i CAVAJICES📍 Kamelia Resort jest je…
$114,415
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3
🏡 SPRZEDAŻ STUDIA 42 m² 200 m od morza | Shkëmbi, Durrës Przestronne studio 42 m² (wg …
$85,324
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Grinchenko Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/9
Nowoczesne Garsonie na sprzedaż w AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Podłoga 3 📐 Interfejs Neto: 4…
$95,146
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
For Sale: Studio Apartment in Durres Beach 💶 Price: €65,000 📐 Area: 38.10 m² 🛏 Type: st…
$75,696
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Studio apartament jest na sprzedaż na plaży w dzielnicy Village Illiria. Apartament znajduje…
$85,936
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Na sprzeda? mieszkanie-studio "C8" w okolicy plaży, kompleks Tochak. Do morza 200m. Położony…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
Studio apartament w dzielnicy Golem jest na sprzedaż. To 52 metry kwadratowe. Jest na trzeci…
$51,360
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$80,287
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 15/25
Frontline Studio z widokiem na morze na sprzedaż - Shkëmbi i Kavajës, Durrës💶 Cena: 85000 EU…
$99,036
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Agencja
Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin 80 metrów od plaży i w pobliżu hote…
$62,773
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Duże Studio Apartament w pobliżu plaży w DurrësPrzytulne studio apartament w doskonałej loka…
$85,630
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1/3
Studio apartament N6 w dzielnicy Shkembi i Kavaje jest na sprzedaż w przytulnym, nowo wybudo…
$45,653
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CACTUS | Real Estate
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Parametry nieruchomości w Northern Albania, Albania

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