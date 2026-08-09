Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Southern Albania, Albania

;
Saranda
4
Orikum
4
Wlora
27
Himare
30
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
56 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 5 pokojów w Cuke, Albania
Willa 5 pokojów
Cuke, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w małej miejscowości turystycznej w Saranda, AlbaniaVilla jest w pierwszej…
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
✅ Cena: 180.000 euro✅ Lokalizacja: Za Zamkiem Kanine, Vlore✅ Powierzchnia budowlana: 210m2✅ …
$211,398
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$301,982
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Dhermi, Albania
Willa 4 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 319 m²
W samym sercu wioski Folie Jala, jednego z najbardziej prestiżowych i wymagających kurortów …
$1,26M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa w Gjashte, Albania
Willa
Gjashte, Albania
Powierzchnia 450 m²
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
$325,211
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Orikum, Albania
Willa
Orikum, Albania
Powierzchnia 235 m²
🏘 2- BUDYNKOWANIE SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA 🌊💰 Cena: 235,000 euro / ogółem📐 Szczegóły dotycz…
$273,123
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w budowie na sprzedaż w Radhimë, Wlora. Prywatny basen, prywatna weranda, za…
$694,001
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Doświadczyć najlepszych Vlorë mieszka w tej pięknej nowej willi, doskonale położony w samym …
$265,976
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
$1,394
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Palase, Albania
Willa 4 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 198 m²
Piętro 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa 4 pokoi w Palase, Albania
Willa 4 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Liczba kondygnacji 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Doświadcz uroku luksusu mieszkającego w Vlora, w Albanii, w tej oszałamiającej trzypiętrowej…
$2,904
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 2 pokoi w Palase, Albania
Willa 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Dhermi, Albania
Willa 5 pokojów
Dhermi, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 2
Twin Villa z jacuzzi na sprzedaż, w Green Coast! W jednym z najbardziej ekskluzywnych miejs…
$1,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Oksford
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Willa 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA DO SPRZEDAŻY W FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Cena: 170.000 euro / ogółem📍 Rozmies…
$198,007
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa luksusowa willa w Radhimë, Vlora Albania - prywatny basen i spacerowa odległość do morz…
$678,250
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Ta nowo…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa 6 pokojów w Manastir, Albania
Willa 6 pokojów
Manastir, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy Resort na Riwierze Albańskiej Położony na malowniczym wzgórzu z widokiem na Jez…
$1,37M
VAT
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Dhermi, Albania
Willa 6 pokojów
Dhermi, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
$1,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Willa 4 pokoi w Dhermi, Albania
Willa 4 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2
Poznaj luksus i spokój albańskiego renesansu z nowoczesną willą Premium z prywatnym basenem,…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa 4 pokoi w Himare, Albania
Willa 4 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Willa 4 pokoi w Dhermi, Albania
Willa 4 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 333 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z basenem na sprzedaż, na Green Coast! W jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na…
$1,72M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Oksford
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית

Parametry nieruchomości w Southern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się