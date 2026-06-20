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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Southern Albania, Albania

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Orikum
12
Wlora
3
Himare
4
Bashkia Himare
4
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1 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Luksusowy apartament typu duplex z basenem na sprzedaż w Radhime Vlora w Albanii. Doświadcz …
$251,648
VAT
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Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Southern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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