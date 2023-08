Sun World Real Estate

Yaylali, Turcja

od € 575,000

Poddaj się: 2022

ZESPÓŁ PROJEKTU DOŚWIADCZENIA Obszar projektu: 4 536 m2 br /Całkowita liczba willi: 11 Lokalizacja: Kargicak / Alanya / Antalya br /Odległość do centrum Alanyi - 12 km br /Lotnisko Gazipasha: 23 km lotnisko w Antalyi: 130 km br /Odległość ptaka od morza: 550 m br /Odległość samochodem do morza: 1200 m br /Odległość do punktu sprzedaży: 1000 m WILLENTIVITY Działka w willi m2: od 400 m2 do 650 m2 Dekanat Decanat ( od 400 m2 do 650 m2 ). br / Całkowita powierzchnia willi: 330 m2 br /Całkowita powierzchnia willi: 275 m2 Wille składają się z 4 + 1. Każde piętro ma klimatyzację i 2 łazienki dla rodziców. Wszystkie łazienki mają wbudowane zestawy prysznicowe i prysznic. br /W każdym pokoju z widokiem na morze. br /W salonie znajduje się kominek z bioetanolem. br / Każda willa ma własny ogród i własny basen. br /Baseny te są systemem odpieniacza z powłoką antybakteryjną oraz małymi basenami energetycznymi i oszczędzaniem wody. Długa żywotność i koszty utrzymania są bardzo niskie. br /Zewnętrzne fasady willi są izolowane przez ciepło i zimno, a farby zewnętrzne mogą wytrzymać wiele lat, od wycieków i pęknięć po korozję, która może być narażona na wygląd. ( nie pojawią się żadne problemy oprócz przebarwień ) br / Wszystkie pokoje mają linie klimatyzacyjne i są montowane w jednym miejscu na fasadzie. br / Centralny system miotły został zbudowany do użytku we wszystkich pokojach i miejscach publicznych. br /Aby objąć wszystkie piętra willi, zbudowano system ogrzewania podłogowego z wodną wodą. br /Podłogi willi i wokół fundamentów były odizolowane od wody i wilgoci, z wyjątkiem linii wodnych. br /Zastosowano izolowane termicznie wyroby stolarskie z aluminium, które były skuteczne w przypadku zimna i ciepła, wygodny system oszklenia gazowego ( ) br / Drzwi willi są wykonane w całości z materiału drzewnego, szafki kuchenne i inne meble wykonane są z bardzo szerokiej lakierowanej farby, która zachowuje swój kolor przez wiele lat. br /Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor i linię satelitarną. br /