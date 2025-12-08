  1. Realting.com
  Chypre
  Paphos
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Paphos, Chypre

Village de chalets The Pearl
Village de chalets The Pearl
Paphos, Chypre
depuis
$748,057
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 173–181 m²
5 objets immobiliers 5
The Pearl — 5 villas modernes avec 3 chambres, piscine privée et terrasse, à seulement 1 km de la mer et 4 km du centre commercial Kings Avenue, dans le quartier prisé de Chloraka, Paphos. Idéal pour résidence principale, vacances ou investissement : système VRF, chauffage au sol, efficac…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Villa City Views
Villa City Views
Paphos, Chypre
depuis
$617,342
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 135–161 m²
9 objets immobiliers 9
City Views — 12 villas modernes à Konia, Paphos : 3 chambres, piscine privée, jusqu'à 175 m² habitables, terrains jusqu'à 291 m², prix à partir de 530 000 €. Le projet est situé à seulement 4 km du centre de Paphos et à 6 km de la mer, dans le quartier prestigieux de Konia. Les intérieurs…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
