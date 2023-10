Apartamentos

Llamamos apartamento a una o más habitaciones donde se puede vivir permanentemente. Este tipo de propiedad tiene una cocina, un cuarto de baño y los dormitorios. Dependiendo de su tipo, los apartamentos se pueden ubicar en edificios residenciales y edificios comerciales . En términos relativos, las viviendas de este tipo son locales no residenciales en los que se observan las condiciones necesarias para la residencia permanente.

¿Cuál es la diferencia entre un apartamento y un piso?

Los apartamentos difieren de los pisos ordinarios en su estatus legal. Legalmente, se consideran bienes inmuebles de tipo no residencial, al igual que, por ejemplo, restaurantes y oficinas. Entre las responsabilidades del desarrollador de un complejo de apartamentos no se incluye proporcionar a los residentes tiendas, escuelas, guarderías y otras instalaciones de infraestructura. También es importante que los futuros propietarios consideren que los apartamentos no permiten el empadronamiento permanente. Esto puede crear dificultades para matricular a los niños en jardines de infacia y otras instituciones educativas.

También vale la pena considerar las facturas de los servicios públicos por separado. En los apartamentos, por su condición de propiedad no residencial, los servicios públicos son más caros que en los pisos de un tamaño similar en un promedio de un 15-20%. La situación es similar con el impuesto a la propiedad., que para los complejos de apartamentos es más alto que para los pisos.

Clasificación de los apartamentos

Este tipo de propiedad se suele dividir en cuatro tipos:

Aparta-hoteles. Este tipo de vivienda a menudo se alquila por períodos cortos. Los residentes pueden utilizar los mismos servicios que en una habitación de hotel.

Inmuebles de renta . Esta propiedad se compra para el posterior alquiler de habitaciones a largo plazo.

Condominio . Es un tipo de vivienda común en los Estados Unidos. Se puede alquilar, y posteriormente comprar para uso personal o alquiler.

Complejos multifuncionales. Los apartamentos ubicado en dichos complejos se parecen más a los pisos ordinarios. Se pueden vender, alquilar y usar para residencia permanente.

Ventajas de los apartamentos

Este tipo de vivienda tiene una serie de ventajas obvias:

Servicios hoteleros. Al comprar apartamentos en un hotel, el propietario puede, por ejemplo, encargar regularmente la limpieza de su habitación o la entrega de alimentos.

Ubicación bien pensada. Los complejos de apartamentos se construyen con mayor frecuencia en las partes centrales de las ciudades, donde más se desarrolla la infraestructura, o en suburbios con un ambiente limpio.

Alta demanda. Esta propiedad se alquila bien: los viajeros de negocios muestran un mayor interés en ellas, así como los estudiantes de intercambio o las familias jóvenes.

Imposibilidad de expropiación. De acuerdo con la ley, las viviendas de los complejos de apartamentos no son bienes inmuebles de tipo residencial. Como consecuencia, no se pueden expropiar por impago de deudas.

Diseño libre. En la mayoría de los casos, los propietarios tienen la oportunidad de delimitar el territorio ellos mismos.

Desventajas de los apartamentos.

Las desventajas de tales bienes inmuebles incluyen:

Imposibilidad de empadronarse. Si la propiedad está en un edificio comercial, no es posible empadronarse en ella. Esta posibilidad está disponible solo para los propietarios de apartamentos ubicados en hoteles o posadas.

Falta de beneficios sociales. Dado que los apartamentos no se definen como viviendas, no se pueden comprar con subsidios de vivienda, capital familiar y otros beneficios del gobierno.

Reurbanización compleja. Los propietarios están obligados a cumplir con normas especiales debido a que las viviendas en los complejos de apartamentos se clasifican como bienes raíces de tipo comercial.

Resumiendo lo anterior: comprar un apartamento es bueno para aquellos que quieren vivir en el centro de la ciudad y al mismo tiempo utilizar los servicios del hotel. Si el empadronamiento es primordial y queremos obtener beneficios sociales, impuestos bajos y una infraestructura desarrollada, es mejor optar por un apartamento ordinario.