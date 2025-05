Rascacielos: peculiaridades de la construcción en distintos países

El término «rascacielos» es bastante controvertido, dado que los arquitectos de diferentes países todavía no están de acuerdo en cómo de alto debe ser el edificio ser considerado como tal. Por ejemplo, en América y algunos países europeos, los rascacielos son edificios de 150 m de altura. En Alemania, para obtener este estatus, es suficiente que un edificio se eleve sobre el suelo a partir de 100 m (las casas con una altura de 35-100 m simplemente se llaman de altura). Por su parte, SkyscraperCity (Países Bajos), uno de los sitios de construcción más grandes y famosos del mundo, fija la altura mínima para un rascacielos en 200 metros.

Y algo más de terminología y números del American Council on Tall Buildings and the Urban Environment (CTBUH) , una organización Internacional especializada en construcciones de gran altura:

los edificios más altos de 300 m son llamados rascacielos ultra altos por los representantes de la compañía;

los edificios más altos de 600 m, «mega-altos».

¿Por qué tantos desacuerdos?

Las discrepancias en la clasificación y calificación de los edificios de gran altura se deben a la diferencia en las formas en que se miden los parámetros clave de construcción en los distintos países del mundo. Por simplicidad, los criterios del American Council (CTBUH) ahora son generalmente aceptados, según los cuales: un edificio es una estructura con pisos creada para necesidades, residenciales, comerciales o industriales. La presencia de pisos elimina inmediatamente de esta categoría las torres de radio y televisión.

El Consejo mide la altura según tres criterios (el concepto mismo de altura se determina a partir de la entrada significativa más baja del edificio):

Estructural: la altura desde el nivel de la acera hasta el punto más alto de la estructura, incluyendo agujas, pero exceptuando las antenas de televisión y radio y las astas de bandera. Cuando se incluyen edificios en la calificación de los edificios más altos, se tiene en cuenta este valor.

Hasta el nivel del piso en el último piso operativo del edificio.

Hasta el punto más alto, teniendo en cuenta las torres y antenas.

Excursión a la historia de los rascacielos

Hasta el siglo XX, los edificios de más de seis pisos se podían contar con los dedos de las manos, ya que, a falta de ascensor, había que subir las escaleras hasta el nivel deseado, lo cual podía ser muy inconveniente. Otra razón son las peculiaridades del suministro de agua: antes del siglo XX, las bombas de succión se venían utilizando durante siglos, y no permitían llevar el agua más arriba de 10 m sobre el nivel del suelo.

La construcción de rascacielos tal y como son ahora se hizo posible gracias al desarrollo de las tecnologías de construcción (fabricación de acero, hormigón reforzado), la introducción de ascensores seguros, así como el desarrollo de bombas de agua a presión. El aumento del número de plantas de los edificios es especialmente importante para las grandes ciudades, donde el espacio para construir es limitado y los precios de la tierra son altos.

Un dato: la construcción de edificios altos, de +/- 200 m, solo deja la posibilidad de confiar en el un núcleo de acero-hormigón central, y las estructuras de mayor altura deben tener soportes externos adicionales. Por eso los rascacielos se opera menos de un 70% del volumen interno; el resto, un 30%+, está ocupado por estructuras de soporte, cabinas de escalera, pozos de ascensor. Para comparar: en los edificios ordinarios de gran altura se puede utilizar hasta un 80% del espacio interior.

Un dato interesante para finalizar: la mayor concentración de rascacielos de más de 150 m se encuentra en China, América, los Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea y Australia.