Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat

  Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat

Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat

$232,375
ID: 28440
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Luksuzni stambeni kompleks smješten u živopisnom gradu Tivtu, Crna Gora. Apartmani u ovom kompleksu osmišljeni su sa posebnom pažnjom prema detaljima, pružajući sve potrebne komforne uslove za ugodan život.   Lokacija Savršeno smješten u mirnom dijelu Tivta, okružen borovom šumom, idealan za one koji žele uživati u spokojnom okruženju. Lokacija nudi odličnu ravnotežu između tišine prirode i blizine infrastrukture, te omogućava brzo povezivanje sa svim važnim sadržajima. U neposrednoj blizini kompleksa nalaze se prodavnice, restorani, čiste plaže i šetalište prestižne luke Porto Montenegro, koja je među najpoznatijim na Jadranu. Pored toga, međunarodni aerodrom Tivat je udaljen samo 5 minuta vožnje, što olakšava pristup svim bitnim destinacijama. Izbor Tivta kao mjesta za vaš novi dom znači pristup modernoj infrastrukturi, vrhunskim sadržajem i kvalitetnom životu u razvijenom odmaralištu. Kompleks će biti profesionalno održavan od strane specijalizovane agencije, što garantuje dugoročnu kvalitetu življenja.

Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto
Izdaje se lijepo opremljen, trosoban stan, od 135m2, na drugom spratu privatne kuce, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo i tri terase. Dnevni boravak posjeduje klima uredjaj. Ispred kuce je dostupno privatno parkin
A beautiful one-room apartment of 43m2 is for sale. There is an additional storage room in front of the apartment. The apartment is 6 minutes away from the sea. New building. Excellent location
