  One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

Miami, Estados Unidos
$1,174
ID: 28789
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

One-room and new apartment of 45m2 is for rent in Tivat. It is located in ul. Tripovića on the second floor of the building. It is furnished with style and taste. The best part of the apartment is the terrace with an open view of the sea.  

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,113
Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah
Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Estados Unidos
de
$134,965
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.
Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$232,375
Luksuzni stambeni kompleks smješten u živopisnom gradu Tivtu, Crna Gora. Apartmani u ovom kompleksu osmišljeni su sa posebnom pažnjom prema detaljima, pružajući sve potrebne komforne uslove za ugodan život.   Lokacija Savršeno smješten u mirnom dijelu Tivta, okružen borovom šumom, idealan …
