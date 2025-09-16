  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, Estados Unidos
$763
10
ID: 28655
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen, trosoban stan, od 135m2, na drugom spratu privatne kuce, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo i tri terase. Dnevni boravak posjeduje klima uredjaj. Ispred kuce je dostupno privatno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$763
