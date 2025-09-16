  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$2,113
;
9
ID: 28846
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$123,229
Barrio residencial One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Miami, Estados Unidos
de
$117,361
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$411
Barrio residencial Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$586,806
Barrio residencial Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$1,408
Está viendo
Barrio residencial Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,113
Otros complejos
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 38m2, na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku VI.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispr…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Barrio residencial Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, Estados Unidos
de
$519,910
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones