  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

Barrio residencial Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

Miami, Estados Unidos
de
$998
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28658
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split system. It is located in a newly built building with an elevator and a regularly maintained entrance. The rental price includes a private parking space. The apartment is available for long-term rent with a required deposit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Estados Unidos
de
$322,743
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$528
Barrio residencial Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$293,403
Barrio residencial Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$469
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
Está viendo
Barrio residencial Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$998
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$469
A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet clos…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi n…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones