  4. Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Miami, Estados Unidos
$469
ID: 28664
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet close to all necessary amenities for everyday life. The apartment is available for long-term rent, with a mandatory deposit equal to one month's rent.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

