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Adosados en Venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
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7 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
Número de plantas 2
Últimas Casas Adosadas en Al Hamra Village RAK Este prestigioso proyecto representa la últim…
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - residencias de marca junto al mar con pleno servicio,…
$2,64M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
Número de plantas 13
Apartamento con impresionantes vistas panorámicas al mar y acceso a la playa! Un maravilloso…
$1,82M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en la colección de residencias de lujo costeras Falcon Island del desarrollador…
$857,767
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 325 m²
Número de plantas 2
Últimas Casas Adosadas en Al Hamra Village RAK Este prestigioso proyecto representa la últim…
$1,34M
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Adosado Adosado en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Área 21 m²
Ubicado en la isla natural de Hayat, el nuevo desarrollo de Mina Al Arab ofrece amplias casa…
$517,320
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TekceTekce
Adosado Adosado en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Área 27 m²
Amplias casas adosadas 3 en una lujosa comunidad residencial de Ras Al Khaimah. Marbella es …
$653,457
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