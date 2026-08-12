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Adosados en la montaña en Venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
20
Abu Dabi
25
Abu Dabi
29
Sharjah
6
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA WITH EMAARtalia   at   The   Tal   and mdash;   is a new project by E…
$336,508
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 675 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$1,99M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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TekceTekce
Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA DE EMAARtalia   en   El   Valle y nbsp; —   es un nuevo proyecto de E…
$499,045
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Número de plantas 2
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$475,347
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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