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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
Sobha Sanctuary – 4 BR casa adosada en The WillowsUna espaciosa Villa Jardín del Centro de 4…
$1,11M
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Desarrollador
Sobha Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
¡Saludos! Gran oferta: ¡Las ventas de casas adosadas de 3 y 4 dormitorios de la confiable e…
$736,986
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