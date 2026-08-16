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Adosados en Venta en Sarja, Emiratos Árabes Unidos

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6 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
Número de plantas 2
Casas y villas en la comunidad impresionante La isla de Vista cerca de la laguna en la costa…
$609,679
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 503 m²
Número de plantas 2
Casas y villas en la comunidad impresionante La isla de Vista cerca de la laguna en la costa…
$1,19M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 478 m²
Número de plantas 2
Masaar 3 es un oasis de bosque con casas inteligentes, naturaleza y atractivo de inversión.E…
$1,66M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Número de plantas 2
Masaar 3 es un oasis de bosque con casas inteligentes, naturaleza y atractivo de inversión.E…
$778,778
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 179 m²
Número de plantas 2
$531,233
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
Número de plantas 2
Jubail Island está a las afueras de Abu Dhabi, entre la isla Yas y la isla Saadiyat, y ofrec…
$1,02M
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