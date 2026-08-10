Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Abu Dabi
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

;
Abu Dabi
25
Adosado Borrar
Eliminar
29 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$855,022
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas con aparcamiento cubierto en Yas Island cerca de campos de golf Estas casas a…
$920,261
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casas adosadas con servicios de lujo y fácil acceso al aeropuerto en Khalifa City Este proye…
$1,29M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 5
Baia by Reportage Group son casas adosadas frente al mar en venta en Al Raha Creek, Abu Dhab…
$1,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 443 m²
Número de plantas 7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
$3,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,00M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 5
Baia by Reportage Group son casas adosadas frente al mar en venta en Al Raha Creek, Abu Dhab…
$1,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$993,895
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 4 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Adosados en el emblemático proyecto Bayn en la única zona costera de Gantut, entre Dubai y A…
$729,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Al Abyad, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Al Abyad, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 181 m²
¿Busca comprar una propiedad de inversión junto al mar sin riesgos ni sobrepagos? Si bien l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Número de plantas 2
Hudayriyat Golf Estates: una comunidad premium en Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estates …
$1,35M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 378 m²
Número de plantas 4
Casas adosadas de lujo con opciones de pago flexibles en Abu Dhabi La comunidad de casas ado…
$1,20M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$884,422
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Casas adosadas con servicios de lujo y fácil acceso al aeropuerto en Khalifa City Este proye…
$1,20M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas con aparcamiento cubierto en Yas Island cerca de campos de golf Estas casas a…
$1,01M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Número de plantas 2
Hudayriyat Golf Estates: una comunidad premium en Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estates …
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Número de plantas 2
Esta es Noya Viva. Ofrecer una nueva comunidad en la isla de Yas con aún más. Más espacio pa…
$454,293
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Número de plantas 2
¡Bloom es el lugar para poseer! “ Como su nombre indica, su vida estará en BLOOM ” La propie…
$986,950
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Número de plantas 2
Esta es Noya Viva. Ofrecer una nueva comunidad en la isla de Yas con aún más. Más espacio pa…
$454,293
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 298 m²
Número de plantas 15
$1,55M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Número de plantas 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$933,708
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
Own a home perfect for a growing family, in a sought-after but accessible destination on the…
$463,048
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Número de plantas 2
Welcome to a natural island where every activity under the sun is just moments away. A sough…
$531,695
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$656,189
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 162 m²
Número de plantas 2
La casa perfecta para una sola fila para usted y amp; Su familia Con accesorios inteligentes…
$518,727
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Número de plantas 2
Al Zeina es el último desarrollo mixto de uso - - en uno de los lugares de renombre de Abu D…
$1,42M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Número de plantas 2
Own a home with room to grow, in a sought-after but accessible destination on the north of Y…
$441,427
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 4
Ubicado en la serena y desenvolvente ciudad de Khalifa, esta comunidad adosada de inspiració…
$1,20M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir