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Adosados en Venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 3
Casas adosadas en el complejo residencial de élite Reportage Hills en Dubailand, Dubai! ¡Est…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 3
Greenz by Danube es una comunidad cerrada de casas adosadas y villas en Dubai Academic City!…
$1,18M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Piso 1/3
Villas de lujo que ofrecen facilidad de pago en Dubai Dubailand Las villas de lujo en Wadi A…
$1,06M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Piso 2/2
Ibiza en DAMAC Lagoons es un nuevo desarrollo residencial de DAMAC Properties que ofrece cas…
$1,23M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Descubra la vida de lujo en su mejor momento con esta exquisita casa de 4 dormitorios en Hab…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 4
Casas adosadas con servicios de alta gama en JVC, Dubái Jumeirah Village Circle (JVC) es uno…
$1,37M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 256 m²
Número de plantas 4
Villas Totalmente Amuebladas con Plan de Pago del 1% Mensual en Dubai Academic City Esta com…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 203 m²
Número de plantas 44
Lujoso apartamento de diseño en el nuevo complejo residencial ANWA ARIA en las orillas de Du…
$2,52M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
Descubra la vida de lujo en su mejor momento con esta exquisita casa adosada de 3 dormitorio…
$4,30M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 173 m²
Talia at The Valley by Emaar ofrece exclusivas casas adosadas cerca de Al-Ain Road, Dubai, c…
$673,836
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Adosado Adosado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Esta impresionante casa adosada de 5 a 6 dormitorios es parte de la primera “comunidad verde…
$1,83M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Número de plantas 13
Apartamentos en el impresionante complejo Vida Residences Hillside en Dubai Hills! ¡En la zo…
$1,38M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 8
Floarea Breeze – isla estética, residencias de diseño y privacidad en un proyecto premium en…
$1,09M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 299 m²
Número de plantas 3
Hayat by Dubai South - nuevas casas adosadas en la comunidad moderna de Dubai.Hayat by Dubai…
$1,00M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 263 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de 4 y 5 Dormitorios en Academic City Academic City es uno de los desarrollos…
$1,40M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 295 m²
Número de plantas 2
Las Islas Damac ofrece a los residentes un lujoso estilo de vida que combina una forma de vi…
$959,888
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Trust se enorgullece de presentar este exquisito adosado ubicado en la prestigiosa comunidad…
$1,05M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
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Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
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Greenz by Danube es una comunidad cerrada de casas adosadas y villas en Dubai Academic City!…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Esta casa adosada de 5 dormitorios en Ibiza, Damac Lagoons, ofrece una amplia y contemporáne…
$1,05M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 258 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de 4 y 5 Dormitorios en Academic City Academic City es uno de los desarrollos…
$1,17M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Características de la propiedad: * 3 amplios dormitorios * 4 baños modernos * Cuarto de muca…
$1,05M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
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Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Número de plantas 3
Tilal by Binghatti: una comunidad de villa cerrada en Dubai!Tilal by Binghatti es un nuevo f…
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Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 457 m²
Número de plantas 3
Hayat by Dubai South - nuevas casas adosadas en la comunidad moderna de Dubai.Hayat by Dubai…
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Presentando una oferta excepcional de Trust Point Properties, este adosado de 3 dormitorios …
$453,693
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Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Número de plantas 3
Casas adosadas de lujo en el proyecto Taormina Village en Wadi Al Safa Dubailand, Dubai! Inf…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Al entrar en esta casa adosada de diseño meticuloso, será atendido por una zona de estar bie…
$466,993
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
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Área 225 m²
Número de plantas 2
Greenville by Emaar – Vida Familiar Moderna en Emaar South Greenville by Emaar es un nuev…
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Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 217 m²
Número de plantas 3
Casas adosadas en el complejo residencial de élite Reportage Hills en Dubailand, Dubai! ¡Est…
$978,918
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Adosado Adosado 4 habitaciones
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Número de plantas 2
DAMAC Islands es un nuevo desarrollo residencial planificado por DAMAC Properties, que ofrec…
$682,361
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Área 179 m²
Piso 1/3
Villas de lujo que ofrecen facilidad de pago en Dubai Dubailand Las villas de lujo en Wadi A…
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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