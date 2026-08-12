Estudios con piscina en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/8
Una oportunidad de inversión excepcional en Azizi Beach Oasis (Mirage 1) en Dubai Studio Cit…
$199,343
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 11/33
Proyecto - SAAS HILLSUbicación: Dubai Science ParkFecha prevista de entrega - IV 2027Saas Hi…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/17
1BR en Arian Azizi - Estilo y Confort en el Corazón de Jebel AliAmplio apartamento de una ha…
$264,401
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TekceTekce
Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 12/62
Diamondz by Danube – El Epítome del Lujo y la Elegancia en Jumeirah Lake Towers Diamondz …
$335,985
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 24/25
Proyecto: CENTRAL DOWNTOWNUbicación - Arjan, DubaiFinalización de la construcción III 2028El…
$256,852
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 12/14
Grand by Azizi es un moderno complejo residencial ubicado en el dinámico distrito Dubai Spor…
$237,845
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/6
The Eighty Three ProjectUbicación - Dubai South, DubaiFecha de entrega - III 2026Los ochenta…
$282,102
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/25
Proyecto: LUM1NAR TOWER 1,2.3Ubicación: JVTFecha de entrega: IV 2026 - III 2027Lum1nar en JV…
$229,037
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/54
Un nuevo proyecto de un desarrollador superior en un lugar prometedor Dubai Motor City!Proye…
$221,415
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 4
Encantador estudio en la última planta con acceso a la piscina, pista para correr y patio in…
$230,089
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 12/65
Proyecto: AURESTA TOWERUbicación - JVC, DubaiLectura - IV 2028Auresta es un nuevo proyecto d…
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
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$207,826
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Estudio 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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2BR in Azizi Arian — Space and Convenience in Promising Jebel AliUn elegante apartamento de …
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 36 m²
Número de plantas 18
Excelente estudio con electrodomésticos de cocina
Precio en demanda
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Umed properties
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 1/6
Estudio moderno y acogedor con piscinas, zona de yoga al aire libre y acceso a tiendas comer…
$204,493
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Estudio 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
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MI DESCRIPCIÓNEstudio de lujo con entregas hasta la recepción de llaves de 36,7 metros cuadr…
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 10/34
Proyecto: LEGADOFecha de entrega: IV 2027Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiLEGADO es un nu…
$210,215
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 8/30
Superficie de estudio de 51.9 metros cuadrados en un complejo hotelero premium terminado en …
$372,971
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/8
Project: Ghaff Land ResidenceUbicación: Dubai Studio CiudadFecha de entrega: IV 2025Ghaff La…
$191,642
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 7/38
Oasiz by Danube Properties – Un Oasis de Lujo e Innovación en Dubai Silicon Oasis Oasiz e…
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2/44
The Hill Views ProjectFecha de entrega I 2026Dubai Science Park UbicaciónBinghatti Hill View…
$224,375
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/31
Oasiz 2 de Danube Properties – Un Oasis de Lujo e Innovación en Dubai Silicon Oasis Oasiz…
$215,908
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
ID RAH 5009La Playa Vista – un complejo con impresionantes vistas del casinoEn The Beach Vis…
$354,000
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 36 m²
ID RAH 5012SKAI Apartments by RAK Properties in Ras Al KhaimahEl nuevo proyecto SKAI de RAK …
$206,000
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 8
ID RAH 5011Uno-Luxe: residencias de marca en una pintoresca islaUno-Luxe en Al Marjan Island…
$272,000
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
ID RAH 5007Major Development presenta un complejo de estilo Maldivas premiumManta Bay es un …
$354,000
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 30 m²
Este edificio residencial de nueva construcción ofrece espacios de vida contemporáneos diseñ…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Número de plantas 19
ID D121212Rove City Walk is a hotel operated by the modern brand Rove Hotels, which is locat…
$216,000
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 20
ID RAH 5012Costa Mare por Ellington PropertiesEllington Properties lanza nuevo proyecto fren…
$354,000
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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