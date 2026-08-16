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Estudios en venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

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Sarja
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17 propiedades total found
Estudio en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Área 40 m²
Live and Invest in Waterfront project with private beach
$160,000
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Estudio 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Precio comienza desde AED 1,197.000 Silencio Desde 127 m2Discover Sendian, la comunidad resi…
$325,936
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/6
Apartamentos en el nuevo complejo Aysha junto al agua! ¡El complejo está situado a lo largo …
$143,506
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Estudio 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
El precio comienza desde AED 1,696.000 Silencio Desde 182 m2Sequoia es la sexta fase del est…
$461,811
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Estudio 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Precio comienza desde AED 1,499.000 Silencio Desde 183 m2Azalea Townhouses at Masaar – Embra…
$408,169
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Estudio 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
El precio comienza desde AED 1,275.000 Silencio Desde 175 m2Kaya Townhouses en Masaar – Harm…
$347,175
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Estudio 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
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Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Precio comienza desde AED 1,821.000 Silencio De 183 m2Saro en Masaar – Vida Tranquil entre b…
$495,847
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Estudio 1 habitacion en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 42 m²
Al Mamsha es un complejo situado en Muwaileh en Sharjah. Ofrecemos apartamentos de 1 a 3 dor…
$144,688
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Área 40 m²
Piso 15
Areej Apartments es un apartamento premium de Arada, situado en el animado distrito de Aljad…
$136,361
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Área 38 m²
Piso 16
Areej Apartments es un apartamento premium de Arada, situado en el animado distrito de Aljad…
$130,205
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Estudio 1 habitacion en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 45 m²
Al Mamsha es un complejo situado en Muwaileh en Sharjah. Ofrecemos apartamentos de 1 a 3 dor…
$144,688
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Área 35 m²
Piso 76
Areej Apartments es un apartamento premium de Arada, situado en el animado distrito de Aljad…
$118,742
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Estudio 1 habitación en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 6
Bienes raíces extranjeros de $40.000. Consulta gratuita. Ayuda a obtener la condición de res…
$97,563
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Estudio 1 habitacion en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 48 m²
Al Mamsha es un complejo situado en Muwaileh en Sharjah. Ofrecemos apartamentos de 1 a 3 dor…
$144,688
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
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Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Área 35 m²
Piso 76
Areej Apartments es un apartamento premium de Arada, situado en el animado distrito de Aljad…
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Área 38 m²
Piso 16
Areej Apartments es un apartamento premium de Arada, situado en el animado distrito de Aljad…
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Área 35 m²
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